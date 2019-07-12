ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından bu sefer kripto paralara saldırdı. Peş peşe attığı 3 ayrı tweetle kripto paraları desteklemediğini açıkladı.

Trump attığı ilk tweetinde "Fiyatları oynak olan Bitcoin ve diğer kripto paraların taraftarı değilim. Regüle edilmemiş kripto varlıklar uyuşturucu ticareti dahil yasadışı faaliyetlerde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

'BANKA OLMAK İSTİYORSA LİSANS ALSIN'

Trump'ın devam tweetlerindeki hedefi ise Facebook'un 2020 yılında piyasaya sürmeyi planladığı kripto parası Libra oldu. Benzer bir şekilde Facebook 'un 'sanal parası' Libra'nın güvenilirliğinin olmayacağını ifade eden Trump "Eğer Facebook ve diğer şirketler banka olmak istiyorsa bankacılık lisansına başvurmalı ve ulusal ve uluslararası diğer tüm bankalar gibi bankacılık regülasyonlarına tabi olmalıdır" dedi.

Başkan Trump açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD'de tek bir para birimimiz vardır ve şu anda her zamankinden güçlüdür. Hem güvenilir hem açıktır. Açık ara dünyanın en baskın para birimidir ve hep öyle kalacaktır. Bu para biriminin adı ABD Dolarıdır."

FİYATLARA BİR ETKİSİ OLMADI

Facebook ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir banka olmaya niyeti olmadığını ve Libra'nın İsviçre'de bir vakıf tarafından yönetileceğini belirtti. Şirketin bu vakfın sadece bir parçası olacağı vurgulandı.

Trump'ın bu açıklamalarının Bitcoin fiyatına ise bir etkisi olmadı. Trump'ın dün gece 3.15 civarında attığı bu tweetlerden önce 11 bin 197 dolardan işlem gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 1.311 dolara yükselmiş durumda.