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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump "Colorado'da seçime giremez" kararı hakkında konuştu: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"

        Eski ABD Başkanı Trump "Colorado'da seçime giremez" kararı hakkında konuştu: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"

        ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesinin eski ABD Başkanı Trump'ın "başkaldırı ve isyan" suçu işlediği gerekçesiyle bu eyalette başkanlık yarışına giremeyeceği kararına ilişkin Trump'tan yanıt geldi. Trump, "Ülkemiz için ne büyük bir utanç. Amerika için üzücü bir gün" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 07:36 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:36
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        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Colorado Yüksek Mahkemesinin kendisinin 2024 ABD Başkanlık seçimlerine girmemesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

        Sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşımda bulunan Trump, "Ülkemiz için ne büyük bir utanç!!!. Amerika için üzücü bir gün!!!" açıklamasında bulundu.

        ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle yasalara göre bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı kararına varmıştı, nihai kararı ise ABD Yüksek Mahkemesinin vermesi bekleniyor.

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        Trump’ın avukatları, Colorado Yüksek Mahkemesinin kararını henüz temyize veya Yüksek Mahkemeye taşımadı ancak karar hukuki çevrelerde şimdiden tartışma başlattı.

        Cumhuriyetçiler büyük oranda Trump'ı desteklerken, lider seçme hakkının ihlal edildiğini söylediler.

        New York'tan Cumhuriyetçi temsilci Elise Stefanik, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, Başkan Trump'ın 5 Kasım 2024'te kazanacağından o kadar korkuyorlar ki, yasadışı bir şekilde onu oy pusulasından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

        Aynı zamanda Cumhuriyetçilerin bir başka başkan adayı Florida Valisi Ron DeSantis, kararın Demokratların Trump'ın tabanını kışkırtmak ve ön seçimleri kazanmasına "kasten" yardım etmek için yaptığı bir hamle olduğunu öne sürdü.

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        #Donald Trump
        #ABD
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