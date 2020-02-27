27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 konusunda Beyaz Saray'da, Pence, Sağlık Bakanı Alex Azar ve sağlık yetkililerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.
Önceliklerinin ABD halkının sağlığı ve güvenliği olduğunu, ilk günden bu yana gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Trump, "Bu hastalık yayılırsa ne yapmamız gerekirse yapmaya hazırız. Ama ABD halkına karşı risk oldukça az." dedi.
Trump, Kongre ile de virüs konusunda yakından çalıştıklarına ve iki parti arasında ortak bir ruh oluştuğuna inandığını belirterek, "Kongreden 2,5 milyar dolar fon istedik. Bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak Demokratlar, bundan çok daha fazlasını istiyor. Onlar daha fazla para istiyor, biz daha fazla şey yapacağız. Ne kadar para harcamak uygunsa o kadar harcayacağız. Umarım o kadar çok para harcamak zorunda kalmayız." diye konuştu.
"ÇİN'DE HASTALIĞIN YAYILMASI BİR NEBZE AZALDI"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Şi çok çalışıyor. Çin'in bildirdiği rakamlara güvenebilirsiniz. Çin'de hastalığın yayılması bir nebze azaldı." dedi.
Trump, uzmanlardan öğrendiğine göre grip yüzünden ABD'de her yıl 25 bin ila 69 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, buna kıyasla Kovid-19 vakalarının çok az olduğunu söyledi.
Virüs kapan ya da kapma tehlikesi olan kişileri karantinaya alındıklarını anımsatan Trump, "Birçok karantina merkezimiz var. Aşı çalışmalarımız da hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.
ABD'de virüs konusunda çok iyi uzmanların olduğunu vurgulayan Trump, "Başkan Yardımcısı Mike Pence'i virüs konusunda görevlendirdiğimi buradan duyurmak istiyorum. Mike, uzmanlar, doktorlar ve virüsle ilgili olan kişilerle çalışacak ve bana rapor verecek." bilgisini paylaştı.
Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın da çok iyi iş çıkardığını ancak elindeki birçok işten dolayı Kovid-19'a odaklanamadığı için Pence'i görevlendirdiğini söyledi.
"KOVİD-19'A GRİP MUAMELESİ YAPIN"
Trump, Amerikan halkına Kovid-19'a "grip" muamelesi yapma çağrısında bulunarak, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum. Bu virüse de tıpkı grip gibi davranın." değerlendirmesinde bulundu.
Olası bir salgın için maske siparişinde bulunduklarını da kaydeden Trump, "Belki de buna ihtiyacımız olmaz. Ama en kötü senaryoya da hazırlanıyoruz." yorumu yaptı.
Trump bugün kendisini eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yüklenerek, "Pelosi, panik yaratmaya çalışıyor. Demokratların yaptığı tek şey siyasi kazanç." dedi.
Borsadaki düşüşün bir nedeninin de Kovid-19 olduğunu belirten Trump, "Ben bu seçimleri kazandıktan sonra, borsa hiç olmadığı kadar yükselecek. Hatırlarsanız bir önceki seçimi kazandığımın ertesi günü de borsa büyük bir yükselişe geçmişti." diye konuştu.
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ise toplantıda, şu ana kadar ABD'de 60 kişide Kovid-19 vakası görüldüğünü belirterek, "Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek zorundayız. ABD'de daha çok vakanın olmasını bekleyebiliriz." uyarısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!