Deprem kuşağında yer alan Tunceli'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binalara ilişkin olarak Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.

YAPILARDA HASAR TESPİTİ YAPILDI

AA'da yer alan habere göre ekipler, bu kapsamda il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerindeki yapılarda hasar tespiti yaptı.