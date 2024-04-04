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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü - Son dakika haberleri

        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir motosiklet kamyona yandan çarpıp devrildi. Motosiklette bulunan Kerim Şahin ile arkasında oturan 75 yaşındaki Azime Şahin yere düştü. Azime Şahin arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi. Şahin olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:04
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        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
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        Hatay'da feci kaza Antakya ilçesinde meydana geldi. Kerim Şahin yönetimindeki motosiklet, Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen kamyona yandan çarptı.

        ARKADAN GELEN KAMYON EZDİ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosiklette bulunan Azime Şahin (75), arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonun altında kaldı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Azime Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinden kaçan kamyonet sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.

        EŞİNİN ACISIYLA GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Yaralı Kerim Şahin, yanı başında vefat eden eşi için gözyaşı döktü.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

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        #Hatay
        #Son dakika haberler
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