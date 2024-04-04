Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir motosiklet kamyona yandan çarpıp devrildi. Motosiklette bulunan Kerim Şahin ile arkasında oturan 75 yaşındaki Azime Şahin yere düştü. Azime Şahin arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi. Şahin olay yerinde hayatını kaybetti
Hatay'da feci kaza Antakya ilçesinde meydana geldi. Kerim Şahin yönetimindeki motosiklet, Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen kamyona yandan çarptı.
ARKADAN GELEN KAMYON EZDİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosiklette bulunan Azime Şahin (75), arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonun altında kaldı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Azime Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinden kaçan kamyonet sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.
EŞİNİN ACISIYLA GÖZYAŞINA BOĞULDU
Yaralı Kerim Şahin, yanı başında vefat eden eşi için gözyaşı döktü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.