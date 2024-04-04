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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'un Keşap'da korkunç kaza! Bariyerleri yıktı, denize uçtu! Güncel haberler

        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!

        Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerleri kırarak deniz kıyısına yuvarlandığı kazada sürücü Osman Almacı hayatını kaybetti. Almacı'nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Keşap Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:05
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        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
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        Giresun'da kaza, dün saat 15.45'te meydana geldi. Keşap ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Uzuncakum mevkiinde, Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde olan Osman Almacı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından denize kıyısına yuvarlandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre araçta sıkışan sürücü Osman Almacı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Almacı'nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Keşap Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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