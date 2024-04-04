Finlandiya'da okulda silahlı saldırı! 12 yaşındaki şüpheli neden bu saldırıyı gerçekleştirdi?

2 Nisan günü Finlandiya'da bir okulda 12 yaşında bir çocuk tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda sınıftaki çocuklardan biri hayatını kaybederken, iki kız öğrenci de yaralandı.

Polis şüphelinin 'zorbalık' sebebiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia ettiğini söyledi.

Polis, şüphelinin sorgulama sırasında zorbalığa uğradığını söyledi ve bunun da doğrulandığını söyledi. Şüphelinin, bu yıl başında okula geldiği belirtildi.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Viertola'daki saldırıdan bu yana polis, olağanüstü derecede çok sayıda farklı tehdidin farkına vardı; bunların tümü polis tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılıyor ve çok ciddiye alınıyor" denildi.

SİLAH YAKIN BİR AKRABASINA AİTMİŞ

Polis, olayda kullanılan tabancanın şüphelinin yakın bir akrabasına ait olduğunu ve bununla ilgili olarak da ayrı soruşturma başlatıldığını söyledi.

12 yaşındaki şüpheli yaşı nedeniyle Finlandiya yasalarına göre cezai açıdan sorumlu sayılmıyor, bu da onun tutuklanamayacağı veya gözaltına alınamayacağı anlamına geliyor. Polis sorgulaması ve duruşma öncesi soruşturma tedbirlerinin ardından polis, çocuğun sosyal yardım yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.