Zeynep Bastık: Kendi paramın hesabını bilirim
Zeynep Bastık, bayram dönemlerinde gündem olan şarkıcıların sahne ücretleriyle ilgili konuştu. Şarkıcı; "Kim ne kadar alıyor, ben bilmiyorum. Para konularını da pek sevmem. Allah, herkese bol bol versin. Ben kendi paramın hesabını bilirim" dedi
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Büyük bir yoğunluğa girmek üzereyim. İzmir'e gidip - gelirim bayramda... Sonrasında konserlerimiz başlıyor. Orada yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz" ifadelerini kullandı.
- 2
"KENDİ PARAMIN HESABINI BİLİRİM"
Zeynep Bastık, ayrıca bayram dönemlerinde gündem olan şarkıcıların sahne ücretleri hakkında konuştu. Bastık; "Kim ne kadar alıyor, ben bilmiyorum. Para konularını da pek sevmem. Allah, herkese bol bol versin. Ben kendi paramın hesabını bilirim. Kendi hesabımı kendim tutarım" dedi.
- 3
"BENİM İÇİN YATIRIM TOPRAKTIR"
Zeynep Bastık daha sonra; "Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır. Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim. Demet Özdemir'in yıllık alışveriş bütçesi bence gayet mantıklı" diyerek parasını da nasıl değerlendirdiğini dile getirdi.
* Demet Özdemir'in yıllık alış veriş bütçesinin 5 milyon lira olduğu iddia edilmişti.