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        Haberler Dünya Tayvan'da 25 yılın en güçlü depreminde 9 kişi öldü! Depreme nasıl hazırlandı?

        Tayvan'da 25 yılın en güçlü depreminde 9 kişi öldü! Depreme nasıl hazırlandı?

        Tayvan'da Çarşamba günü meydana gelen son 25 yılın en güçlü depreminde 9 kişi hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan 7,4 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde insanlar havuzda yüzmeye, bir kafede oturmaya devam etti. Peki Tayvan depreme nasıl hazırlandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 08:49 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:49
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        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
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        Tayvan'ın doğu kıyısında 20 dakika içinde gerçekleşen 7,4 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremde son açıklamalara göre 9 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. 7,4 büyüklüğündeki depremin son 25 yılda yaşanan en güçlü deprem olduğu bildirildi.

        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
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        6 Şubat 2023'te Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş; deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı etkilemişti. Depremin yaraları halen sarılmaya çalışılırken, Tayvan'da 25 yıl içinde gerçekleşen en büyük depremde az sayıda can kaybının olması, Tayvan'ın depremlere karşı nasıl bir önlem aldığı sorusunu akıllara getirdi.

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        TAYVAN NEDEN DEPREME EĞİMLİ?

        Washington Post'ta yer alan habere göre, Tayvan, Ateş Çemberi olarak bilinen dünyanın sismik açıdan en aktif bölgesindeki konumu nedeniyle depremlere karşı savunmasız.

        ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre Tayvan "üç ana tektonik levhanın" (doğuda ve güneydoğuda Filipin Denizi levhası, kuzeyde ve batıda Avrasya levhası ve güneybatıda Sunda levhası) kesiştiği noktada karmaşık tektonik bir bölgede yer alıyor.

        USGS, konumu nedeniyle Tayvan'da orta ve büyük ölçekli depremlerin yaygın olduğunu söylüyor.

        Tayvan, Pasifik Okyanusu çevresinde, dünyadaki depremlerin çoğunun meydana geldiği, at nalı şeklindeki bir bölge olan Ateş Çemberi olarak bilinen bir bölgede yer alıyor.

        ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR?

        USGS'ye göre Ateş Çemberi (Ring of Fire) "dünyadaki sismik ve volkanik açıdan en aktif bölge".

        40 bin kilometrelik yay Yeni Zelanda, Japonya boyunca ve Asya anakarasının batı kıyısı açıklarında, Amerika kıtasının batı kıyısı boyunca uzanıyor. Dünyanın en büyük depremlerinin yaklaşık yüzde 81'i, tsunamilerin yüzde 80'inden fazlası ve tüm aktif yanardağların yaklaşık yüzde 75'i burada bulunuyor.

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        Bölge, USGS'ye göre 1960 yılında 20. yüzyılın en güçlü depremi olan 9,5 büyüklüğündeki depremde yaklaşık bin 655 kişinin hayatını kaybettiği Şili'yi de içeriyor. 1964'de Alaska'da meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, 115 kişinin ölümüne yol açarak ABD tarihindeki en güçlü deprem oldu.

        2011 yılında, Japonya kıyılarında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem, kıyıyı harap ederek ve Fukuşima Daiichi nükleer santraline zarar vererek 23 metrelik bir tsunamiye neden olmuş, 18 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

        Ocak 2022'de, Ateş Çemberi'ndeki Tonga Krallığı, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü volkanik patlamalardan biri yaşadı; daha sonra yapılan bir araştırma, patlamanın herhangi bir ABD nükleer patlamasından daha büyük olduğunu ortaya çıkardı.

        TAYVAN'DA BAŞKA HANGİ BÜYÜK DEPREMLER YAŞANDI?

        Tayvan'ın yakın tarihteki en ölümcül depremi 1935'te adanın batı kıyısına yakın bir yerde meydana geldi ve 3 bin 200'den fazla insanın ölümüne neden oldu. 7,1 büyüklüğündeki depreminde 12 binden fazla insan yaralandı.

        Yetkililer, Çarşamba günü Tayvan'ın merkezini vuran 7,6 büyüklüğündeki depremin 2 bin 400'den fazla insanı öldüğü 1999'dan bu yana en güçlü deprem olduğunu bildirdi.

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        Tayvan'ın güneyinde 2016 yılında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Tainan şehrinde 17 katlı bir bina yıkılmış, en az 116 kişi hayatını kaybetmişti.

        TAYVAN DEPREME NE KADAR HAZIRLIKLI?

        Çarşamba günü meydana gelen deprem sabah işe veya okula gidiş saatlerinde meydana geldi. Depremden birkaç dakika sonra ebeveyneler çocuklarına okula götürmeye, çalışanların iş yerlerine gitmeye devam etti.

        "DEPREME HAZIRLIK DÜZEYİ DÜNYANIN EN GELİŞMİŞLERİ ARASINDA"

        Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Sismolog Profesörü Stephen Gao, "Tayvan'ın depreme hazırlık düzeyi dünyanın en gelişmişleri arasında yer alıyor. Ada, katı inşaat kuralları, birinci sınıf bir sismolojik ağ ve deprem güvenliği konusunda yaygın halk eğitim kampanyaları uyguladı."

        Son yıllarda yerel yönetimler eski binaları depreme daha dayanıklı hale getirmek için kampanyalar başlattı. Hükümet, yeni ve mevcut binalar için gerekli olan depreme dayanıklılık seviyesini sürekli olarak revize ediyor. Bu inşaat maliyetlerini artırsa da binaların depreme dayanıklılığını kontrol etmek isteyen vatandaşlara devlet para desteği sunuyor.

        Tayvan ayrıca okullarda ve işyerlerinde deprem tatbikatları yaparken, devlet medyası ve cep telefonları düzenli olarak deprem ve güvenlikle ilgili duyurular yayınlıyor.

        Gao, "Bu önlemler Tayvan'ın depremlere karşı direncini önemli ölçüde artırarak, yıkıcı hasar ve can kaybı potansiyelinin azaltılmasına yardımcı oldu" dedi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Tayvan
        #son dakika deprem
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