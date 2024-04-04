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        Haberler Ekonomi Emlak Kira geliri olanlar dikkat! Yarın son gün, idari yaptırım uygulanabilir - Emlak Haberleri

        Kira gelir vergisi beyannamesinde yarın son gün! İdari yaptırım uygulanabilir

        2023 yılı kira gelir beyannamesinin verilmesinde son gün yarın. 1 Nisan'da sona ermesi planlanan başvurular 5 Nisan Cuma tarihine yani yarına kadar uzatılmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:50
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        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
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        2023 yılında kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi için son günün 1 Nisan olduğu açıklanmış ardından bu tarih 5 Nisan Cuma gününe uzatılmıştı.

        Beyana tabi gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin, 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024'e kadar ikametgahlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine vermeleri gerektiğini belirtilmişti.

        Mükelleflerin, hazır beyan sistemine "https://dijital.gib.gov.tr/" ya da "https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan/" adresinden kullanıcı girişi veya "e-Devlet" ile giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerini bildirilmişti.

        BAKAN ŞİMŞEK DE HATIRLATMADA BULUNMUŞTU

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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        Şimşek, sosyal medya hesabından, kira beyannamelerine ilişkin bilgi vermişti.

        Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetmişti:

        "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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