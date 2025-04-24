Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti | Dış Haberler

        Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti

        ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'da gerçekleşen Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti. Kellogg, Trump'ın planının ölümlere son vermek, barışı sağlamak ve ABD'ye öncelik vermek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ukrayna barış görüşmeleri olumlu geçti"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti.

        Kellogg, sosyal medya platformu X'teki hesabından dün İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Haberi Görüntüle

        Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığı görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Kellogg, Trump'ın "Rusya-Ukrayna savaşındaki yönergesini" sürdürmenin zamanının geldiğini ifade etti.

        Kellog, Trump'ın planının ölümlere son vermek, barışı sağlamak ve ABD'ye öncelik vermek olduğunu belirtti.

        REKLAM

        ZELENSKIY'DEN BARIŞA GİDEN YOLDA ORTAK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VURGUSU

        İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri dün Londra'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik görüşmüştü.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Zelenskiy, ülkesine sağladığı desteklerden dolayı müttefik ülkelere teşekkür ederek, "Ukrayna, her zaman anayasasına ve ortaklarımızın, özellikle ABD'nin güçlü kararlarına uygun hareket edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadesi kullanılmıştı.

        Açıklamada, görüşmelerin başarılı geçtiği vurgulanarak, "Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        Habertürk Anasayfa