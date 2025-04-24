Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti.

Kellogg, sosyal medya platformu X'teki hesabından dün İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

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Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek Haberi Görüntüle

Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığı görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Kellogg, Trump'ın "Rusya-Ukrayna savaşındaki yönergesini" sürdürmenin zamanının geldiğini ifade etti.

Kellog, Trump'ın planının ölümlere son vermek, barışı sağlamak ve ABD'ye öncelik vermek olduğunu belirtti.

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ZELENSKIY'DEN BARIŞA GİDEN YOLDA ORTAK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VURGUSU

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri dün Londra'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik görüşmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, ülkesine sağladığı desteklerden dolayı müttefik ülkelere teşekkür ederek, "Ukrayna, her zaman anayasasına ve ortaklarımızın, özellikle ABD'nin güçlü kararlarına uygun hareket edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, görüşmelerin başarılı geçtiği vurgulanarak, "Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.