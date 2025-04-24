İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Trump'ın barış planına desteğini yineledi

İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü barış planına verdikleri desteği yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Londra'da dün gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığını belirtti.

Toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını bildiren Sözcü, "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadelerini kullandı.

Sözcü, görüşmelerin başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya, geçen hafta ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle Paris'te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşını ele almış, bu toplantının devamının Londra'da yapılacağı belirtilmişti.

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Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması Haberi Görüntüle

"ZELENSKIY İLE ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump da Rusya-Ukrayna sürecinde barış anlaşmasına yakın olduklarını kaydederek, "Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin sürdüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşacaklarına inandığını söyledi.

"Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

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Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe katettiklerini vurguladı.