ABD Başkanı Donald Trump'tan Zelenskiy açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır" açıklamasının Rusya ile yürütülen müzakereler açısından "son derece zararlı" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kırım'la ilgili son sözlerini değerlendirdi.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, The Wall Street Journal'ın ön sayfasında övünerek şöyle diyor: 'Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır.' Kırım yıllar önce Başkan Barack Hüseyin Obama'nın himayesinde kaybedilmişti ve şimdi bu açıklama Rusya ile yürütülen barış müzakereleri açısından son derece zararlıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin gerçekten Kırım'la ilgili endişeleri varsa neden 11 yıl önce savaşılmadan Kırım'ın Rusya'ya "teslim edildiğini" soran Trump, "Kimse Zelenskiy'den Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını istemiyor ama Zelenskiy'nin kullandığı gibi kışkırtıcı ifadeler bu savaşın çözümünü zorlaştırıyor. Burada övünülecek bir şeyi yok, aksine Ukrayna için durum vahim." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin Kırım'la ilgili açıklamasının sadece savaşı uzatacağını ve başka bir işe yaramayacağını savunan Trump, "Bir anlaşmaya çok yakınız, ancak 'oynayacak kartı olmayan' adam bunu şimdi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." demişti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve Witkoff'un bu hafta yeniden Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Donald Trump'ın ateşkes için bir tarih belirlemediği, Rusya'nın böyle bir tarih belirlemeyi doğru bulmadığı ifade edildi.

Axios haber platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini ifade etti.