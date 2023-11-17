Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Trump'ın konuşma yasağı kaldırıldı

        Trump'ın konuşma yasağı kaldırıldı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta süren davada yargıç tarafından verilen "konuşma yasağı" geçici olarak kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 23:00 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın konuşma yasağı kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York eyaletindeki orta dereceli temyiz mahkemesi Yargıcı David Friedman, Trump hakkındaki konuşma yasağı kararını askıya aldı.

        Friedman, söz konusu konuşma yasağını Anayasa'daki ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu ve 2024 başkanlık seçimlerinin en güçlü adaylarından birinin mahkeme salonu dışında söylediklerinin bir yargıç tarafından denetlenme yetkisinin doğru olmadığını kaydetti.

        EMLAK DOLANDIRICILIĞI

        Konuşma yasağı kararının kalıcı akıbeti ile ilgili daha uzun bir temyiz süreci devam ederken Yargıç Friedman, Trump'a, emlak dolandırıcılığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme personeli hakkında özgürce konuşmasına izin vermiş oldu.

        REKLAM

        Manhattan Yüksek Mahkemesinde 2 Ekim'den bu yana devam eden emlak dolandırıcılığı ile ilgili hukuki davada Yargıç Arthur Engoron, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine Trump'a, mahkeme personeli hakkında konuşma yasağı getirmişti.

        Trump, 3 Ekim'de kendisine getirilen "konuşma yasağına" uymaması nedeniyle Engoron tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, avukatları, Trump hakkındaki söz konusu kararının acil durdurulması için New York'taki temyiz mahkemesine başvurmuştu.

        Temyiz mahkemesi başvurusunda Trump'ın avukatları Yargıç Engoron'un "yetkisini istismar ettiğini" öne sürerken, Engoron tarafı ise mahkeme personelinin güvenliği için konuşma yasağının getirildiğini savunmuştu.

        TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

        New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

        REKLAM

        "Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

        Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

        Trump, hakkındaki davanın 'siyasi saikle' açıldığını savunurken, Trump'ın avukatları da Engoron'un Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu yönündeki kararını New York temyiz mahkemesine götürmüştü.

        Başvuruda, Yargıç Engoron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Habertürk Anasayfa