Washington'daki karar duruşmasında, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin ifade vermeyi reddeden Bannon hakkında 4 ay hapis ve 6 bin 500 dolar para cezası kararı çıktı.
Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Bannon, "Amerikalılar, 8 Kasım seçimlerinde gayrimeşru Biden yönetimi hakkında hükmünü verecek." diyerek erken seçimlerde Demokratların kongrede azınlık durumuna düşeceğini ileri sürdü.
Kanunlara ve hakkında alınan kararlara saygı duyduğunu söyleyen Bannon, Trump'ın ekibinden bugüne kadar en çok ifade vermek durumunda kalan kişi olduğunu, bu sebeple hakkındaki "kanun üstü" olduğu iddiasının "tamamen yalan" olduğunu ifade etti.
Bannon, "Demokrasi budur. Amerikan halkı Adalet Bakanlığında neler olup bittiğini ve nasıl davrandıklarını tartıyor ve ölçüyor ve 8 Kasım'da oy kullanacaklar. Bekleyin. 8 Kasım'da Amerikan halkı hükmünü verecek." diye konuştu.
Federal savcılar, başkent Washington'daki Federal Mahkeme'ye sundukları tavsiye dosyasında, Kongreye hakaret ettiği gerekçesiyle Bannon hakkında 6 ay hapis ve 200 bin dolar para cezası istemişti.
BANNON'IN KONGREYİ TAHRİKLE SUÇLANMASI
Kongre baskını özel komitesi, eylül sonunda Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim 2021'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddialarıyla ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının, 4 eski çalışana mektup yazarak, Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.
Bannon'ın avukatı, Komiteye yazdığı mektupta, Komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.
Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunmuş ve Bakanlık, Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.
İddianamenin ardından 15 Kasım 2021'de FBI'a teslim olan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
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