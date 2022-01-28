Trump golf oynarken kendini 47. ABD Başkanı ilan etti

Trump golf oynarken kendini 45. ve 47. Başkan ilan etti

HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendinden emin bir şekilde kendisini "45. ve 47." ABD Başkanı ilan etti.

Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan bir videoya göre, eski başkan bu sözleri kulüplerinden birinde golf oynarken söyledi.

Trump'ı yürürken videoya oyun arkadaşlarının birinin "ABD'nin 45. başkanı" dediği duyuldu. Trump ise hızla 45. ve 47. diye karşılık verdi.

Oyun arkadaşları bu yanıta gülerek, "Evet, buna bayıldım." yanıtını verdi.

Trump 45 yazan, ünlü kırmızı MAGA (Make America Great Again) şapkasını takıyordu.

MİTİNG DÜZENLEMEYE BAŞLADI

Trump, Beyaz Saray'a tekrar aday olmayı planlayıp planlamadığını kamuoyuna açıklamadı, ancak tekrar ikinci bir kampanya başlattı ve 2022 ara seçimleri öncesinde mitingler düzenliyor.

Bu ay yapılan birkaç ankete göre, şimdiden diğer potansiyel Cumhuriyetçi 2024 adaylarına göre liderliğini elinde tutuyor.

Bir Reuters/Ipsos anketinde, Trump Florida Valisi Ron DeSantis'e 43 puan farkla önde.