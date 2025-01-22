ABD Başkanı Donald Trump, dua töreninde piskoposun göçmenlere merhamet göstermesini dilemesinden rahatsız oldu

ABD Başkanı Donald Trump, dua töreninde bir piskoposun, "göçmen ailelere, LGBT bireylere ve trans çocuklara" merhamet göstermesini istemesinden rahatsız oldu.

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Trump ve ekibi, Washington'daki Ulusal Katedral'de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldıkları sırada, töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde, yeni başkandan "göçmen ailelere, LGBT bireylere ve trans çocuklara" merhamet göstermesini istedi.

"İYİ BİR TÖREN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada, "(Dua töreni) Çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

ABD'li milyarder Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, piskopos Budde'nin ifadelerine tepki gösterdi.

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TRUMP SÖYLEMLERİ "NEZAKETSİZ VE TERBİYESİZ" BULDU

Trump, konuya ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "sözde piskopos" şeklinde nitelediği Budde'nin "Trump düşmanı radikal solcu" olduğunu savundu.

Piskoposun söylemlerini "nezaketsiz ve terbiyesiz" bulduğunu kaydeden Trump, "O (Budde), ülkemize çok sayıda yasa dışı göçmen geldiğinden ve bunların insanları öldürdüğünden bahsetmedi. Bunların (göçmenlerin) çoğu hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldi." ifadelerini kullandı.

Trump, dua törenini "sıkıcı" bulduğunu belirterek, piskoposun kamuoyuna özür borcu olduğunu vurguladı.

20 Ocak'ta göreve başlayan Trump, ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.