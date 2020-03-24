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ABD Başkanı Donald Trump sık sık eleştirdiği Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell'ı bu sefer övgüye boğdu. Dün akşam gerçekleştirilen basın toplantısında Fed Başkanı Powell'la gurur duyduğunu söyleyen Trump "Bence doğru adımlar attı. Aldığı kararın yararını hepimiz göreceğiz" dedi.

Trump'ın bu övgüleri Fed'in sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımına başlayacağını açıklaması üzerie geldi. Fed daha önce iki olağanüstü toplantıyla da politika faizini sıfıra çekmişti.

'İYİ BİR İŞ ÇIKARDIN JEROME'

Trump Fed Başkanı'na telefonda "Gerçekten iyi bir iş çıkardın Jerome" dediğini aktardı.

Başkan Trump uzun süredir Fed'i faizleri gereksiz şekilde yüksek tutmakla suçluyordu. Doların değerli kalmasının ABD'nin küresel rekabette elini zayıflattığını düşünen Trump faizleri yeterince hızlı düşürmediği gerekçesiyle Twiter üzerinden Powell'a sert eleştiriler getirmişti.