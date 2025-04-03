Trump yönetimi, federal sağlık kurumlarında yaklaşık 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda üst düzey yöneticileri idari izne çıkarma, yaklaşık 10 bin çalışanın da işine son verme işlemleri için bildirimleri e-posta yoluyla yapmaya başladığı belirtildi.

Washington Post gazetesi tarafından görülen e-postalara göre, yaklaşık 48 milyar dolarlık bir biyomedikal araştırma ajansı olan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde en az 5 üst düzey yönetici izne çıkarıldı.

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E-postalarda, üst düzey yöneticilere, "Amerikan halkının sağlığına daha iyi hizmet etme çabalarının bir parçası" olarak Alaska, Montana, Oklahoma gibi eyaletlerde yeni görevlendirmeler teklif edilirken, alt departmanlarda çalışan yaklaşık 10 bin kişinin de işine son verilme işlemlerinin başladığı ifade edildi.

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ABD medyasında, bugün Washington DC'deki sağlık kurumlarında görev yapan birçok çalışanın binalara giriş kartlarının iptal edildiği, işten atılan çalışanlardan iş yerine ait kimlik, telefon ve diğer eşyaları bina girişlerindeki görevlilere teslim etmelerinin istendiği haberleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, söz konusu federal sağlık kurumlarının 82 bin olan çalışan sayısının 62 bine indirilmesinin hedeflendiği, 20 bin çalışanın yarısının daha önce yapılan erken emeklilik teklifini kabul ederek ayrıldığı, kalan 10 bin kişinin de işine son verileceği bildirildi. Açıklamada, çalışan sayısındaki bu azaltmalarla Sağlık Bakanlığı'nda yıllık 1,8 milyar dolar tasarruf yapılacağı savunuldu. 23 EYALET BAŞSAVCISI DAVA AÇTI Öte yandan, 23 Demokrat eyaletin başsavcısı, Trump yönetiminin federal sağlık kurumlarına yönelik 11 milyar dolarlık finansmanı kesmesini mahkemeye taşıdı. Aralarında New York ve New Jersey eyaletlerinin de bulunduğu eyaletlerden başsavcılar, Rhode Island Bölge Mahkemesine yaptıkları başvuruda, "ani ve pervasız kesintilerin federal yasayı ihlal ettiğini, halk sağlığını tehlikeye attığını ve ülke çapındaki topluluklar için yıkıcı sonuçlar doğuracağını" savundu. ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı'nın çalışmaları kapsamında, ülkedeki birçok federal kurumda çalışan sayısını ve federal kaynaklardan yapılan fonlamaları azaltmaya çalışıyor.