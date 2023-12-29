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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'a bir eyalette daha "seçime katılamaz" kararı çıktı

        Eski ABD Başkanı Trump'a bir eyalette daha "seçime katılamaz" kararı çıktı

        2024 Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde yarışacağını duyuran eski ABD Başkanı Trump'a Colorado'nun ardından bir eyalette daha seçim yasağı kararı çıktı. Maine eyaletinin seçim kurulu başkanı, Trump'ın eyalette seçime girmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.12.2023 - 07:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 07:37
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        Trump'a bir seçim yasağı daha
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        ABD'de 2024'te yapılacak seçime yaklaşılırken, son günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yarışına katılıp katılamayacağı sorusu gündeme geliyor. Colorado'nun ardından Maine eyaleti de Trump'ın ön seçimlere katılamayacağına karar verdi.

        Shenna Bellows
        Shenna Bellows

        Maine eyaletinin Seçim Kurulu Başkanı Shenna Bellows tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi.

        COLORADO DA AYNI KARARI ALMIŞTI

        Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesinin aynı başlık altında Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği yönündeki kararının ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı şekilde sonuca varan ikinci eyalet oldu.

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        Maine ve Colorado Demokrat seçmenin çoğunlukta olduğu eyaletler, iki eyalette de Biden'ın seçimi kazanması muhtemel. Ancak Maine oyları bölen bir eyalet, Trump 2020'de Maine'deki seçimlerden birini kazanmıştı.

        Diğer yandan, ülkede yapılan son seçim anketlerinde, Trump Başkan Joe Biden'ın önünde görünüyor.

        ABD YÜKSEK MAHKEMESİNİN KARARI NİHAİ

        Maine'in Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesinin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak ve Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ülkenin en yüksek adli merci karar verecek.

        6 OCAK KONGRE BASKINI

        ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.

        Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.

        Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD
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