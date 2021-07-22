UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Petrocub'a konuk olmaya hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimizde tek hedef 3 puan. İşte deplasman kuralının olmadığı Petrocub Sivasspor maçı ile ilgili bilgiler...



TRTSPOR YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ 2021

16:30Gündem Futbol Transfer (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME FUTBOL KARŞ. " PETROCUP - SİVASSPOR " (Canlı)

22:00AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)

01:00Spor Artı (Canlı)

02:00UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME FUTBOL KARŞ. " PETROCUP - SİVASSPOR "

03:45UEFA EURO 2020 ÖZETLER

İTALYA İNGİLTERE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.