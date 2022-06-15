TRT1' in yaz dönemindeki yeni dizisi Seni Kendime Sakladım hakkında araştırmalar fragmanının yayınlanmasından sonra hız kazandı. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'İn yaptığı, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı romantik komedi türündeki dizi ile ilgili detayları haberimizde payalştık. İşte merak edilenler...