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TRT1'in yeni dizisi Seni Kendime sakladım konusu ne,oyuncu kadrosunda kimler var?

Seni Kendime Sakladım dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT1 ekranlarının yakında yayınlanacak dizisi ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerine topladı. Seni Kendime Sakladım konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı diziyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte, ayrıntılar...

15.06.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT1' in yaz dönemindeki yeni dizisi Seni Kendime Sakladım hakkında araştırmalar fragmanının yayınlanmasından sonra hız kazandı. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'İn yaptığı, senaryosunu ise Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın yazdığı romantik komedi türündeki dizi ile ilgili  detayları haberimizde payalştık. İşte merak edilenler...

  • SENİ KENDİME SAKLADIM KONUSU NE?

    Seni Kalbime Sakladım dizisi; aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile ''yekparmak vale'' olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana getirecek.

  • SENİ KENDİME SAKLADIM OYUNCULARI-KARAKTERLERİ

    Sevda Erginci - Zeynep

    Ekin Mert Daymaz - Civanmert

    Gökçe Akyıldız - Deren

    Mehtap Bayri - Türkan

    Evren Duyal

    Elçin Afacan - Reyhan

    Tarık Ündüz - Canberk

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