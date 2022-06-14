Litvanya Türkiye maçı için artık nefesler tutuldu. UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'e çok iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, bugün 2. maçını da kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Litvanya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Litvanya Türkiye maçı 14 Haziran Salı günü (bugün) saat 21:45'de oynanacak.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanya Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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