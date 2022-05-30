2021-2022 sezonu ING Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam DarüşşafakaFenerbahçe Beko serisinin 4. maçıyla devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin 2-1 önde olduğu serinin 4. maçına ilişkin detaylar...

DARÜŞŞAFAKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Fenerbahçe Beko karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

DARÜŞŞAFAKA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Darüşşafaka Fenerbahçe Beko karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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