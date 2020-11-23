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HaberlerGündemEğitimTRT EBA TV 23-27 Kasım ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte

TRT EBA TV 23-27 Kasım ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı

Covid-19 salgını sebebiyle eğitimin devam edebilmesi için kurulan EBA TV'de dersler bu hafta başlıyor. İlk ara tatilden dönen öğrenciler için ders programları belli oldu. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı

23.11.2020 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
TRT EBA TV 23-27 Kasım ders programı belli oldu! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle başlatılan online eğitim sistemi Eba TV dersleri başladı. Geçtiğimiz hafta ilk ara tatiline çıkan öğrencileri bu hafta online derslerine kaldığı yerden devam edecek. TRT EBA TV 23-27 Kasım ders programı belli oldu. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı nedir? İşte EBA TV öğrenci giriş ekranı

EBA TV DERS PROGRAMI

EBA TV 23-27 KASIM İLKOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 23-27 KASIM İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV 23-27 KASIM ORTAOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 23-27 KASIM ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV 23-27 KASIM LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 23-27 KASIM LİSE YAYIN AKIŞI

EBA TV FRAKANS BİLGİLERİ

EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

Aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçerek Eba tv canlı yayınlarına katılabilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI

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