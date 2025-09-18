TROY 67 milyon karta ulaştı
BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kartlara ilişkin, "Ağustos itibarıyla 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik" dedi
BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.
TROY logolu kartlarda 67 milyon adete ulaşarak yüzde 20 pazar payı elde ettiklerini söyleyen Deniz, "Sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hatta ilk temaslarımıza da başladık." dedi.
Deniz, Türkiye'de karekodlu ödemelerde geçen yılın iki katına 7 ayda ulaştıklarını ifade etti.