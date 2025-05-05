Trent Alexander-Arnold'dan ayrılık açıklaması!

Liverpool'un kaptanı Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki İngiliz milli sağ bek, "Liverpool'da geçirdiğim 20 yılın ardından, sezon sonunda ayrılacağımı teyit etme zamanı geldi. Bu hayatımda verdiğim en zor karar." dedi.

Arnold, "Birçoğunuzun nedenini merak ettiğini ya da bu konuda henüz konuşmadığım için hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum, ancak niyetim her zaman tüm odağımı takımın çıkarlarına, yani 20. şampiyonluğu korumaya vermekti. Bu kulüp 20 yıldır benim tüm hayatım, tüm dünyam oldu. Akademiden bugüne kadar kulübün içindeki ve dışındaki herkesten gördüğüm destek ve sevgi sonsuza kadar benimle kalacak. Hepinize sonsuza kadar borçlu kalacağım. Ancak, başka bir şey bilmiyordum ve bu karar yeni bir meydan okumayı deneyimlemek, kendimi konfor alanımdan çıkarmak ve kendimi hem profesyonel hem de kişisel olarak zorlamakla ilgili. Bu kulüpte geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yaptım ve umarım burada geçirdiğim süre boyunca size geri verdiğimi hissedersiniz. Bu 20 yıl için herkese - antrenörlerime, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve inanılmaz taraftarlarımıza - tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Burada hayallerimi gerçekleştirecek kadar şanslıydım ve sizlerle birlikte yaşadığım özel anları asla ve asla hafife almayacağım. Bu kulübe olan sevgim asla ölmeyecek." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'DA 9 KUPA KAZANDI

Alexander-Arnold, Liverpool'da 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 2 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandı.