Trene binmeye çalışırken düşen kadına para cezası

Slovakya'nın Trnava şehrinde 73 yaşındaki bir kadın hareket halindeki bir trene binmeye çalışırken dengesini kaybederek istasyon ve vagon arasındaki boşluğa düştü. Hayatta kalmayı başaran kadının yapılan kontrollerde en ufak bir yara almadığı görüldü.
Olaya ilişkin anlar ise, Slovakya polisi tarafından yayınlandı. Görüntülerde kalkmak üzere olan trene koşarak yetişmeye çalışan iki kadından birinin vagonuna bindiği, diğer kadının ise yetişmesine rağmen dengesini kaybedip boşluğa düştüğü görülüyor.
İstasyonda bulunan insanlar olayı çaresizce izlerken, olay yerinde bulunan hareket amirinin uyarısıyla durdurulan trenin altından çıkarılan kadın olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, kadın kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
KADINA 500 EURO PARA CEZASI KESİLDİ
Kadına 500 Euro para cezası kesildi. Olayın ardından hareket halindeki trenin kapısının neden açık olduğu tartışmalara neden oldu.
Yetkililer trenin kapısının kapalı olduğunu, trene yetişmeye çalışan ilk kadının butona basarak kapıyı açtığını ifade etti. Olayla ilgili açıklama yapan Trnava polis departmanı, görüntülerin incelenmesinin ardından olayda makinistin bir suçunun olmadığını, trenin hareket etmeye başlamasının ardından trene binilmesinin yasak olduğunu aktardı.
Olayla ilgili uyarılarda da bulunan Trnava polis departmanı hiçbir koşul altında hareket halindeki bir trene binmeye veya çıkmaya teşebbüs edilmemesini, bunun kanunlardan ve uygulanacak cezalardan önce insan hayatı için önemli olduğu bildirdi.
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