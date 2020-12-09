Trendyol, iş ortağı KOBİ’lerin pandemi döneminde işlerinin devamlılığına destek olmak amacıyla Nisan ayında başlattığı “Trendyol KOBİ Destek” programının ikincisini hayata geçirdi. Yeni paket kapsamında Trendyol, iş ortağı KOBİ’lere Ocak – Şubat aylarında toplam 100 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunacak. Trendyol pazaryerindeki on binlerce KOBİ bu destekten faydalanacak.
Trendyol, İkinci KOBİ Destek Paketi kapsamında tüm kategorilerdeki on binlerce KOBİ iş ortağı için vade indirimini sürdürüyor. Platform, KOBİ’lere bu yolla toplam 50 milyon TL finansman desteği sunacak. Güçlü pazarlama iletişimi ile platformda satış yapan KOBİ’lerin görünürlüklerini artıran Trendyol, 50 milyon TL’lik ek kaynak ayırarak pazarlama desteğini de artıracak. Trendyol, eğitimlerle KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sağlamayı sürdürecek.
1 YILDA 260 MİLYON TL'LİK DESTEK
Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar “Türkiye'nin Trendyol'u olarak, pandeminin başladığı günden bu yana, iş ortağımız KOBİ’lerle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki on milyonlarca müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor zamanlarda bizimle birlikte sorumluluk alan KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Pandeminin, iş ortağımız KOBİ’ler üzerindeki etkilerini Nisan’da başlattığımız KOBİ Destek Paketimizle azaltmayı hedeflemiştik. KOBİ Destek Paketi’nin ilkinde destek tutarını iki aylığına 80 milyon TL olarak açıklamıştık. Daha sonra süreyi uzattık ve KOBİ’lere Nisan’dan bugüne kadar 160 milyon TL tutarında destek sağladık. Bu sayede on binlerce KOBİ’nin pandemiyle bozulan nakit dengesinde iyileşme sağladık. Pandeminin ekonomimiz üzerindeki etkileri ve bununla birlikte KOBİ’lerin de destek ihtiyacı devam ediyor. Bu ihtiyacı karşılamak için biz de 100 milyon TL’lik ikinci destek paketimizi devreye alıyoruz. Bir yılda toplam 260 milyon TL değerinde destek sağlamış olacağız. Finansal ve pazarlama desteklerine ek olarak Trendyol Akademi ile satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama, kampanya yönetimi, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce seminer ve içerik sunuyoruz. KOBİ'lerimiz ücretsiz eğitimlere ve konferanslara katılarak hızla dijitalleşiyor. Hedefimiz, KOBİ'lerimizin işlerini sorunsuz sürdürmelerini sağlamak ve e-ticaretle büyümelerini desteklemek” dedi.
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