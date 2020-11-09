Trendyol'da Efsane Cuma indirimleri başladı. 9 - 12 Kasım Trendyol süper indirim günleri kapsamında; cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, süpermarket ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler gerçekleştirilecek.

TRENDYOL İNDİRİMLERİ HANGİ ÜRÜNLERDE?

Pek çok markada büyük indirim fırsatları olacak, aşağıdaki kategorilerden çok fazla çeşitte ürüne uygun fiyatla ulaşılabilme şansı olacak.

Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,

Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,

Giyim ürünlerinde,

Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,

Süpermarket ürünlerinde.