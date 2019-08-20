20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yıl Çinli e-ticaret devi Alibaba.com'a satılan yerli girişim Trendyol, yılın ilk yarısında elde ettiği sonuçları paylaştı.
Aylık 30 milyondan fazla tekil ziyaretçisi bulunduğu ve yılda 200 milyon ürün satışına imza attığı belirtilen girişimin, Ocak-Haziran döneminde 25 milyon tekil kullanıcıya ulaştığı açıklandı.
Trendyol’un ziyaretçi ve alışveriş oranlarının eş zamanlı olarak büyüdüğünü kaydeden Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, "12 milyon aktif üyesiyle yılda 200 milyon ürün satışı gerçekleştiren Trendyol, 20 milyon mobil uygulama indirme oranını yakaladı. Bu dönemde en hızlı büyüyen kategoriler ev, süpermarket ve bebek çocuk ürünleri oldu" dedi.
'3 MİLYAR YILLIK SAYFA ZİYARETİ HEDEFLİYORUZ'
2019 yılına dair hedeflerini de paylaşan İnan, "2019 hedeflerimiz arasında yüzde 150 büyüme hedefiyle ziyaret oranlarımızı iki katına çıkarmak var. Yıl sonunda 3 milyar yıllık sayfa ziyareti ve 40 milyon uygulama indirmesi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
E-ticaret platformu Trendyol'un yüzde 82'si, 2018'in yaz aylarında 728 milyon dolara Alibaba.com'a satılmıştı.
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