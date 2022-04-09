Tren istasyonundaki saldırının emrini o general mi verdi?

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Donetsk'in doğu bölgesindeki Kramatorsk'ta tahliyelerin gerçekleştiği tren istasyonuna füze saldırısında Ukrayna, en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çok sayıda insanın ölümüne yol açan bu saldırıya sert bir küresel tepki beklediğini vurgulayarak "Dünyanın tüm önde gelen ülkeleri, Rusya'nın Kramatorsk'a yönelik füze saldırısını zaten kınadı. Bu savaş suçuna sert ve küresel bir yanıt bekliyoruz." derken Rusya füzelerin sivilleri değil Ukrayna'ya gönderilen askeri mühimmatları hedef aldığını iddia etti.

EMRİ KİM VERDİ?

Batılı yetkililerin bildirdiğine göre, General Aleksandr Dvornikov'un yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden olan sivillere yönelik saldırının arkasında olması muhtemel.

Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan olan Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak biliniyor.

Rusya'da oldukça tanınan bir isim olan Dvornikov, Suriye'deki başarılarının ardından 2016 yılında Putin tarafından ‘Kahramanlık’ ödülü almıştı.

The Mirror'a göre, Dvornikov'un Rusya'nın Kiev bölgesinden çekilip yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor.

Rusya ise iddialara ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.