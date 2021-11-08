"MASKE TAKARAK GİZLENDİLER" İDDİASI

İddiaya göre; ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cesetlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Üçlü, tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak gizlendi.

"KONSERDE İNSANLARIN ÖLDÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİLDİK"



Jenner, olayın ardından, "Ben ve ablam Kendall, haberler çıkana kadar konserde insanların öldüğünün farkında değildik." iddiasında bulundu.