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Travis Scott, Kylie ve Kendall Jenner konserde cesetlerin arasından geçmişler! - Magazin haberleri

Travis Scott, Kylie ve Kendall Jenner konserde cesetlerin arasından geçmişler!

ABD'de düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, rapçi Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Scott'ın ve sevgilisi Kylie Jenner ile model kardeşi Kendall Jenner'ın hiçbir şey olmamış gibi ceserlerin arasından geçerek konser alanından ayrıldığı ileri sürüldü

08.11.2021 - 11:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi, faciaya sahne olmuştu. Binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'un (30) konserinde izdiham meydana gelmişti.

    Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, festivalin düzenlendiği NRG Park'ın dışında düzenlediği basın toplantısında çıkan olaylarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kalp krizi geçiren 9 kişi hastanelere kaldırıldığı, 300 kişinin de izdiham sırasında yaralandığı bildirilirken iki günlük festival iptal edilmişti.

  • İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar; şu anda ikinci çocuklarına hamile olan Travis Scott’ın, sevgilisi Kylie Jenner ve kız kardeşi Kendall Jenner’ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cesetlerin arasından geçerek, festival alanını gizlice terk ettiklerini iddia etti.

  • Kaynaklar, aynı zamanda Kylie Jenner ile Travis Scott’ın 3 yaşındaki kızları Stormi’nin de yanlarında olduğunu öne sürdü.

  • "MASKE TAKARAK GİZLENDİLER" İDDİASI

    İddiaya göre; ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cesetlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Üçlü, tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak gizlendi.

    "KONSERDE İNSANLARIN ÖLDÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİLDİK"

    Jenner, olayın ardından, "Ben ve ablam Kendall, haberler çıkana kadar konserde insanların öldüğünün farkında değildik." iddiasında bulundu.

  • Ancak Kylie'nin Instagram'da paylaştığı ama olaydan sonra sildiği konser görüntülerinde ambulans görülmesi, modelin yalan söylediğinin ortaya çıkmasına neden oldu.

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