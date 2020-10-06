Transferin şampiyonu Fenerbahçe

Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Yaz transfer dönemi dün resmen sona erdi. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe, tarihinin en hareketli transfer sezonunu yaşadı. Gece-gündüz transfer nöbeti tutan taraftarlar, şimdi ellerine kağıt kalemi alıp geniş kadrodan ideal 11 oluşturma dönemine girdiler...

PİRŞEN "HARCAMA LİMİTLERİNİ DELECEĞİZ" DEMİŞTİ

2019/2020 sezonu hayal kırıklığıyla biterken gündemde Fenerbahçe'nin harcama limitleri nedeniyle transfer yapıp yapamayacağı sorusu vardı. Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, konuyla ilgili, "Bu konuda taraftarlarımızın hiçbir kaygısı olmasın. Bu komedi diyebileceğim, trajikomik diyebileceğim bu uygulamayı bir şekilde deleceğiz. Deleceğiz derken gayrı hukuki yapmayacağız, hukuk çerçevesinde bu anlamsız uygulamaya mutlaka bir dur diyeceğiz. Fenerbahçe'ye yakışan oyuncuların transferi için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaparak taraftarları rahatlattı.

Bir yandan bankalarla borç yapılandırması için görüşen kulüpte Vedat Muric'ten gelecek yüksek bonservis bedeli beklentisi vardı.

EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE BAŞLADI

Futbolu bırakan Emre Belözoğlu, sportif direktörlük koltuğuna oturup transfer için kolları sıvadı.

Transfer penceresi 4 Ağustos'ta açılırken Fenerbahçe, şova 6 Ağustos'ta start verdi. Süper Lig'in 4 önemli ismine imza attırıldı. Trabzonspor'dan Filip Novak, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Beşiktaş'tan kulübün eski oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül, sarı-lacivertli ekibe katıldı. Bu oyuncular için bonservis bedeli ödenmedi. Ardından genç oyuncular Barış Sungur ve İsmail Yüksek kadroya katıldı.

18 Ağustos'ta Kasımpaşa Kulübü, bir bildiri yayınlayarak ekonomik problemler yaşayan Türk futboluna desteğini açıklarken bu doğrultuda Fenerbahçe'ye Mame Thiam'ın bedelsiz olarak verileceği kaydedildi.

Mame Thiam'ı, geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ve Beşiktaş ile Trabzonspor'da gösterdiği müthiş performansla ligin önemli oyuncuları arasına giren Jose Sosa takip etti.

Transferi 9 tanıdık isimle açan Kanarya, gözünü dış transfere çevirdi. Las Palmas'ın Uruguaylı savunmacısı Mauricio Lemos ile Tigres'in tecrübeli forveti Enner Valencia, Türkiye'ye getirildi.

MURIC VE JAILSON'UN SATIŞI RAHATLATTI

Ağustos ayı bu şekilde tamamlanırken gözler Vedat Muric'in satışına ve bununla birlikte stoper, kanat ve forvet transferlerine çevrildi. Uzun pazarlıklar sonucunda Muric, 13 Eylül'de İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Kasaya 18 milyon euro gibi önemli bir bedel girdi. 5 gün sonra bir satış daha gerçekleşti. Jailson, 4.5 milyon euro karşılığında Çin'in Dalian Pro kulübünün yolunu tuttu.

Satışların ardından heyecanlı günler geri döndü. Beklenen stoper geldi. Wolfsburg'un Kongolu savunmacısı Marcel Tisserand, 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sol beki Caner ve Novak'la sağlama alan Fenerbahçe, sağ bekte de Gökhan Gönül'ün yanına Nazım Sangare'yi kattı.

En merak edilen transfer forvetti. Ze Luis, Mandzukic, Kalinic gibi onlarca isim gündeme geldi. Sonunda İstanbul'a inen isim Mbwana Samatta oldu! Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü, Muric'in yerini doldurmak için Kadıköy'e geldi. Eylül ayının son imzasını Samatta attı.

Transferin ilk günlerini çok hareketli geçiren sarı-lacivertliler, son günleri de aynı şekilde yaşadı. 2. forvet olarak Alanyaspor'da harikalar yaratan 35 yaşındaki golcü Papiss Cisse geldi. Kanat bölgesine transfer sezonunun başından beri görüşülen Diego Perotti alındı. Transfer böyle kapanacak derken 2 sürpriz yaşandı. Basel'den Kemal Ademi ile forvet bölgesi zenginleştirildi. Orta sahada Mert Hakan ve Sosa ile birlikte üretim yükünü çekecek Dimitrios Pelkas, transfer sezonunun bitmesine saatler kala Fenerbahçeli oldu.

Kanarya'da ayrılıklar da gerçekleşti. Emre Belözoğlu, futbolu bırakıp yönetici oldu. Isla, Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri bitti. Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan ve Alper Potuk'un sözleşmesi feshedildi. Zajc Genoa'ya, Frey Beveren'e, Allahyar Zorya'ya, Zanka Kopenhag'a, Murat Sağlam Rizespor'a, Oğuz Kağan Konyaspor'a, Deniz Türüç Başakşehir'e kiralandı. Genç oyuncular da tecrübe kazanmaları için alt lig takımlarına kiralık olarak verildi.

GÖZLER ARTIK BULUT'TA

1993-1994 sezonunda 17 oyuncu alan Fenerbahçe, bu dönemde yaptığı 18 transferle rekor kırdı.

Mutlak şampiyonluk hedeflenen sezona kaleci hariç tüm bölgelere transfer yapılarak girildi. 21 takımlı ligde oynanacak 40 maç düşünülerek bolca alternatif içeren bir kadro oluşturuldu. Yönetim ve Emre Belözoğlu, transfer sezonunda taraftarlardan ve otoriterleden tam not alırken bundan sonra iş teknik direktör Erol Bulut'a düşüyor.

18 TRANSFER +10 MİLYON EURO

Harcama limitlerini nasıl aşacağı merak edilen Fenerbahçe, kadrosuna 18 oyuncu katarken bunların sadece 6'sına (Tisserand, Sangare, Pelkas, Lemos, Ademi ve İsmail Yüksek) bonservis bedeli ödedi. Samatta'nın takıma bu sezonluk kiralık olarak geldiğini sezon sonunda 6 milyon euro karşılığında bonservisinin alınacağını da belirtelim. 22 milyon euro'luk satış yapan kulüp, yaklaşık 12 milyon euro harcadı. 10 milyon euro'nun üzerinde karla transfer dönemi kapandı.