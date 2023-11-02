İstanbul'da tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Güngören'de arızalandı. Bağcılar-Güngören istasyonları arasındaki seferler durdurulunca çok sayıda yolcu bir sonraki durağa gitmek için raylar üzerinde uzun süre yürümek zorunda kaldı
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Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay Güngören İstasyonunu geçtikten sonra arızalandı.
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DHA'nın haberine göre yolcular ise bir sonraki istasyona kadar raylarda yürümek zorunda kaldı.
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Olay, Güngören tramvay istasyonunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.
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T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören istasyonundan Zeytinburnu istikametinde seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
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Arıza nedeniyle seferler Mehmet Akif Ersoy İstasyonu ile Kabataş arasında yapılabildi. Bağcılar-Güngören istasyonları arasında tramvay seferleri durduruldu.
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Tramvay ile yolculuk yapmak isteyen yolcular ise kapalı olan istasyonlar arsında uzun süre yürümek zorunda kaldı.
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Tramvayın yol geçidinden arızalanması nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.
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Hastaneden evine dönen Filiz Güler, "Hastaneden geliyorum, arıza var dediler. Bende yürüyorum. Bir önceki durakta indirdiler bizi. Gideceğim yere araç yok, o yüzden yürüyeceğim" dedi. Tramvayın onarım çalışmaları devam ediyor.
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