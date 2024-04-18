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Siirt'te, Merkeze bağlı Meydandere köyündeki bahçesinde çalışan 51 yaşındaki Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Sezgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI Eskişehir’in Çifteler İlçesi Saithalimpaşa Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Zekeriya Şanlı idaresindeki traktör, tarlada belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Şanlı, hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Zekeriya Şanlı’nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ Kilis'in Polateli ilçesinde, 69 yaşındaki Hüseyin Danabaş idaresindeki traktör, Ürünlü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Danabaş'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 45 yaşındaki Erkan Alataş, traktörü ile toprak yolda seyrederken, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör ve römorku, yamaçtan aşağı yuvarlandı. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Erkan Alataş’ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BAŞINI TRAKTÖRÜN ŞAFTINA KAPTIRDI Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, traktörüne bağlı ilaçlama makinesini temizlemeye çalışan İsmail Diken (46) başını şafta kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Dikmen'in cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.