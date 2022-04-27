Trafikte karşılaştılar! Silahlar, sopalar konuştu

İHA

Erzurum'da Y.G. husumetlisi olduğu akrabaları M.E.G. ve E.G. ile trafikte karşılaştı.

Aralarında sözlü tartışmanın başlaması üzerine iddiaya göre, Y.G. araç içerisinden silah göstererek karşı tarafa tehditler savurdu. Ardından aracıyla yoluna devam eden Y.G.’nin önünü M.E.G. ve E.G. tarafından araçla kesildi.

Araçtan inen şahıslar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada araçların camları kırılırken Y.G. başından yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Y.G. olay yerinde ambulansta tedavisinin yapılmasının ardından M.E.G. ve E.G. ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.