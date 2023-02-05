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Ataşehir D-100'de otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrulttu 

İstanbul'da trafikteki dehşetlere bir yenisi daha eklendi. Ataşehir'de meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, İETT şoförüne silah çekti

Giriş: 05.02.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
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DHA

Ataşehir'de geçtiğimiz pazar günü bir otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrultarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 29 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olayın ardından harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.Ü(19) olduğu belirlenen sürücü Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Öte yandan B.Ü.'nün olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Sürücü B.Ü hakkında, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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