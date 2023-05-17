Trafik kazasına yol açınca silahlı saldırıya uğradı!

DHA

Adana'da önce motosiklete, sonra başka bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Veli Ergüden (25), motosikletteki baba-oğulun yakınlarının kaza yerindeki silahlı saldırısında yaralandı. DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi.

Veli Ergüden yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yanındaki motosiklete çarptıktan sonra, karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptı. Refüje çarpıp duran otomobildeki Ergüden ile devrilen motosikletteki ismi açıklanmayan baba-oğul kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba-oğulun, kazayı öğrenen yakınları da olay yerine geldi. Sürücü Ergüden ile tartışan kişiler daha sonra tabancayla ateş edip kaçtı.

Yaralı baba-oğul ve silahla karnından yaralanan Ergüden, ambulanslarla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.