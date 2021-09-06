İstanbul trafiğinde okul yoğunluğu!

İHA

Bugün ülke genelinde 18 milyona yakın öğrenci uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlıyor. Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

ÖĞRENCİLER YOLLARA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara döküldü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi. Merter E-5 Karayolu’nda da araçlar güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 63

İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre, saat 08.00 itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı.