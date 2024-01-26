Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.267,71 %1,20
        DOLAR 30,3196 %0,16
        EURO 32,9417 %0,14
        ALTIN 1.970,87 %0,33
        FAİZ 43,19 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 22,36 %0,30
        BITCOIN 40.143,00 %0,60
        GBP/TRY 38,6047 %0,15
        EUR/USD 1,0857 %0,16
        BRENT 81,92 %-0,62
        ÇEYREK ALTIN 3.222,38 %0,33
        Haberler Ekonomi Otomobil Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttı - Otomobil Haberleri

        Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2023'te yaklaşık 1 milyon arttı

        Bireysel kullanımın yanı sıra restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda da yararlanılmak üzere trafiğe kaydettirilen motosikletlerin sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 937 bin 482 adet artarak 5 milyon 79 bin 396'ya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 1 milyon arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motosiklet, artan kurye hizmetleri, zaman ve yakıt ile park yeri açısından sağladığı kolaylıklar sebebiyle son yıllarda ilginin giderek arttığı ulaşım araçlarından biri haline geldi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2019-2023 döneminde sürekli artış gösterdi.

        Trafikteki motosiklet sayısı 2019'da 3 milyon 331 bin 326 iken 2020'de 3 milyon 512 bin 576'ya, 2021'de 3 milyon 744 bin 370'e, 2022'de 4 milyon 141 bin 914'e yükseldi. 2023'te ise yıllık bazda 937 bin 482 adet artarak 5 milyon 79 bin 396'ya çıktı.

        Trafiğe kayıtlı motosikletlerin illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'un 641 bin 290 araçla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili 426 bin 590 motosikletle Antalya ve 390 bin 542 motosikletle İzmir takip etti.

        REKLAM

        Motosiklet sayısının en az olduğu iller ise 712 ile Ardahan, 945 ile Hakkari ve 1032 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

        'ÇOK YÖNLÜ KATMA DEĞER OLUŞTURUYOR'

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yıllarda değişen ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de motosiklet kullanımının arttığını söyledi.

        Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki gelişimin sektör açısından umut verici olduğunu dile getiren Uçar, şunları ifade etti:

        "Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğu, park problemleri, yükselen çevre koruma bilinci, öte yandan Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde gelişen online alışveriş hizmet sektörü, motosiklet kullanımını teşvik etmekte ve bir yönüyle de zorunlu kılmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, yerli ve yabancı motosiklet üreticilerinin adeta gözdesi haline gelen Türkiye piyasası, onlarca farklı iş kolunda istihdam artışıyla farklı ekonomik girdilere imkan sunan bir pazar haline gelecektir."

        Uçar, motosikletin satış, servis, donanım, sigorta, turizm, seyahat başta olmak üzere bireysel ve kurumsal kullanıcılar açısından çok yönlü katma değer oluşturan bir "hayat arkadaşı" olduğunu söyledi.

        Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi motosiklet kullanımının artacağını öngördüklerini kaydeden Uçar, "Bu yıl trafiğe 2 milyonun üzerinde motosikletin kaydının yapılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Habertürk Anasayfa