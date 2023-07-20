Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Trafiğe kapatılan yolda kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Trafiğe kapatılan yolda asfalt taşıyan kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Nevşehir'de trafiğe kapatılan yolda asfalt taşıyan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafiğe kapatılan yolda kamyona çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Karayolları 57. Şube Şefliğince onarım çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatılan şeridinde ilerleyen Z.A. idaresindeki otomobil, N.Ç.'nin kullandığı asfalt taşıyan kamyona çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Z.A., eşi S.A., kızları G.E. ile torunları bir aylık G.E. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.A. ve S.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.E. ile oğlu G.E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        #Nevşehir Haberleri
        #trafik kazası
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme