HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),Ağustos ayı 'Motorlu Kara Taşıtları' verilerini yayınladı. Buna göre, Ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54.5'ini otomobil, yüzde 24.5'ini motosiklet, yüzde 13.1'ini kamyonet, yüzde 4.5'ini traktör, yüzde 1.7'sini kamyon, yüzde 0.7'sini minibüs, yüzde 0.5'ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0.5'ini ise otobüs oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25.2 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24.6 ve traktörde yüzde 1.1 artarken, otomobilde yüzde 31.9, otobüste yüzde 21.3, motosiklette yüzde 18.1, kamyonette yüzde 16.2, minibüste yüzde 13.2 ve kamyonda yüzde 6.6 azaldı.

TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 165.6 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209.3, kamyonette yüzde 274.5, kamyonda yüzde 234.5, minibüste yüzde 208.5, otomobilde yüzde 190.8, otobüste yüzde 185, traktörde yüzde 139.3 ve motosiklette yüzde 94.5 arttı.

TÜİK rakamlarına göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.6'sını motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

833.7 BİN ARACIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri yapılan taşıt sayısı ise TÜİK kayıtlarına 833 bin 749 adet olarak geçti.

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 70.7'sini otomobil, yüzde 15.4'ünü kamyonet, yüzde 6.5'ini motosiklet, yüzde 2.9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocak-Ağustos döneminde ise 630 bin 811 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50.2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81.6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.

EN ÇOK BENZİNLİ ARAÇ TRAFİĞE ÇIKTI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48.5'i benzin, yüzde 42.9'u dizel, yüzde 5.6'sı LPG yakıtlı olup, yüzde 3'ü elektrikli veya hibrit şeklinde gerçekleşti.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 853 bin 573 adet otomobilin ise yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 37'si LPG, yüzde 24.2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0.2'si elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olarak kayıtlara geçti.