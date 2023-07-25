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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’dan Hüseyin Türkmen açıklaması

        Trabzonspor'da antrenman esnasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden Hüseyin Türkmen'e yapılan muayenede kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:21
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        Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen şoku!
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        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Hüseyin Türkmen’in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

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