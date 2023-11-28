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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:36
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.

        Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

        Karadeniz ekibi, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı.

        - PUAN ORTALAMASI 2,2

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 2,2 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor.

        Bordo-mavililer, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etti.

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        AVCI İLE 97 LİG MAÇINDA 13 MAĞLUBİYET

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 97 lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.

        Ligde 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

        Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda bir maç cezası nedeniyle 37 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

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