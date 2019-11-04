04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor´da bu sezon yaşanan sakatlıklar takıma olumsuz yansıdı. Ligde son oynanan Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle 6 oyuncusundan faydalanamayan teknik direktör Ünal Karaman, en büyük eksikliği ise orta sahanın merkezinde yaşadı. En son ligin 3´üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında kulübesinde iki merkez orta saha hamle oyuncusu bulunan Karaman, sonraki süreçte Onazi, Mikel, Abdulkadir Parmak´tan sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı ve zaman zaman sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet´e bu bölgede görev verdi.
SON MAÇTA 6 OYUNCUSUNDAN YOKSUN KALDI
2018-19 sezonunun 17´nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi´den uzun süredir yoksun kalan bordo-mavililerde, teknik patron Ünal Karaman, bu sezon ise Abdülkadir Ömür´den 13, Caleb Ekuban´dan 10, John Obi Mikel´den 4, Abdulkadir Parmak´tan 2 maçtır ve Daniel Sturridge´den de son Göztepe karşılaşmasında faydalanamadı. Bordo-mavililerde geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarı´nın yanı sıra stoper oyuncusu Ivanildo Fernandes de sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.
KRASNODAR MAÇI ÖNCESİ SIKINTI YİNE ORTA SAHADA
Trabzonspor´da orta sahada görev yapan ve sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile John Obi Mikel´in tedavileri sürüyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi ise henüz hazır duruma gelemedi. 7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4´üncü maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde orta sahada sadece Sosa ve Doğan´ın yanı sıra ana mevkisi sağ bek olan ancak Ünal Karaman´ın zaman zaman orta alanda görev verdiği Kamil Ahmet bulunuyor. Alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor´da teknik direktör Ünal Karaman bu maçta da yine aynı oyuncuları kullanmak zorunda kalacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 gün sonra ise sahasında lider Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek.
GOL ATMA SERİSİ BİTTİ ANCAK YEME SERİSİ DEVAM EDİYOR
Bu arada, Trabzonspor´un Süper Lig´deki 21 maçlık gol atma serisi Göztepe karşılaşmasıyla son bulurken, kalesini kapatma noktasında ise bu maçta da başarılı olamadı. Göztepe´ye sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Süper Lig´de çıktığı son 16 maçta da kalesinde gol gördü.
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