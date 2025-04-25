Trabzonspor U19 - Salzburg U19: 2-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Gençlik Ligi'nde fırtınalar estiren Trabzonspor U19 Takımı, tarih yazmaya devam ediyor... Bordo-mavili gençler, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşılaştığı Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Sports Centre'da oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda fırtına gibi esen Trabzonspor, 72'de Yiğit Kemal Turan ve 89'da Boran Başkan'ın ceza sahası dışından attığı iki nefis golle final biletini kaptı ve tarihte bunu başaran ilk Türk kulübü oldu.

Trabzonsporlu taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek final coşkusunu oyuncularla birlikte yaşadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya takımı olan Salzburg’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili U19 takımını arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin sadece Trabzon için değil Tüm Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Öncelikle herkesi tebrik ediyorum. Maçı izledim özellikle gollerin ikisi de tek kelimeyle biribirinden güzeldi, muhteşemdi. Tüm Trabzonlu hemşehrilerim onlar da U19 Takımımızı yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün ve maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi kutluyorum. Bu galibiyetin sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Final için de kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Salzburg U19 takımını yenerek finale yükselmeyi başaran Trabzonspor U19 takımını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Bakan Bak ‘kupaya son 1’ notuyla yaptığı paylaşımında, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz, FİNALDEYİZ! UEFA Youth League’de Salzburg’u eleyerek tarihimizde ilk kez finale çıkan Trabzonspor U19 takımımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.