Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        77
        Fenerbahçe
        FB
        72
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        49
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor U19 - Salzburg U19: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor U19 - Salzburg U19: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı tarih yazmaya devam ediyor... Bordo-mavili gençler, önüne geleni devirdiği UEFA Gençlik Ligi'nde bu kez Salzburg'u 2-1'le saf dışı bırakıp adını finale yazdırdı. Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın ceza sahası dışından attığı harika gollerle final biletini alan Trabzonspor, 28 Nisan'daki finalde Barcelona-AZ Alkmaar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Gençlik Ligi'nde fırtınalar estiren Trabzonspor U19 Takımı, tarih yazmaya devam ediyor... Bordo-mavili gençler, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşılaştığı Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Sports Centre'da oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda fırtına gibi esen Trabzonspor, 72'de Yiğit Kemal Turan ve 89'da Boran Başkan'ın ceza sahası dışından attığı iki nefis golle final biletini kaptı ve tarihte bunu başaran ilk Türk kulübü oldu.

        REKLAM

        Salzburg'un tek golü 85'te Mellberg'den geldi.

        Öte yandan Salzburg 39. dakikada Oliver Lukic'le penaltı atışından yararlanamadı.

        RAKİP BARCELONA YA DA AZ ALKMAAR OLACAK

        Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona-AZ Alkmaar maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Final maçı 28 Nisan Pazartesi günü Colovray Sports Centre'da oynanacak.

        Trabzonsporlu taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek final coşkusunu oyuncularla birlikte yaşadı.
        Trabzonsporlu taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek final coşkusunu oyuncularla birlikte yaşadı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya takımı olan Salzburg’u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili U19 takımını arayarak tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin sadece Trabzon için değil Tüm Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Öncelikle herkesi tebrik ediyorum. Maçı izledim özellikle gollerin ikisi de tek kelimeyle biribirinden güzeldi, muhteşemdi. Tüm Trabzonlu hemşehrilerim onlar da U19 Takımımızı yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün ve maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi kutluyorum. Bu galibiyetin sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Final için de kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK PAYLAŞIMI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Salzburg U19 takımını yenerek finale yükselmeyi başaran Trabzonspor U19 takımını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

        Bakan Bak ‘kupaya son 1’ notuyla yaptığı paylaşımında, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz, FİNALDEYİZ! UEFA Youth League’de Salzburg’u eleyerek tarihimizde ilk kez finale çıkan Trabzonspor U19 takımımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Habertürk Anasayfa