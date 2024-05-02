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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Tesisimiz, Avrupa’nın en güzel tesisi - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Tesisimiz, Avrupa’nın en güzel tesisi

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumunda açıklamalarda bulundu. Avcı, Trabzon şehrinin en önemli iki markasının Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:32
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        "Tesisimiz, Avrupa'nın en güzel tesisi"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir’in de katıldığı sempozyum öncesi Avcı çiçeklerle karşılandı. Trabzon şehrinin en önemli iki markası Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu söyleyen Avcı, “İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu” dedi.

        “ÖNCELİK SAĞLIK EKİBİ”

        Avcı, günümüz futbolunun sağlıkla doğrudan örtüştüğünün altını çizerek, futbol kulüplerinde sağlık departmanının çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Avcı şöyle konuştu: “Eski dönemlerde yani benim futbolcu olduğum zamanlarda kulüplerde sadece bir masör bulunuyordu ve bu masörler sadece oynayan oyuncularla ilgileniyordu. Futbolculuk kariyerimin başlangıcında dizimden yaşadığım sakatlık sonrası menüsküs teşhisi kondu ve o zamanlarda bunun karşılığı ‘futbol yaşantısı’ bitiyor şeklindeydi. Ameliyat oldum. Şimdilerde bile yaşam kalitemi bir seviyede tutmak için ayağımı hala çalıştırıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde çalıştığım ilk dönemde önceliğim transfer yerine sağlık ekibi kurmak oldu. 2006 senesinde sağlık ekibi kurduk. Sağlık organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu hem yaşadığım sakatlıklar hem de diğer etkenlerden ötürü çok iyi biliyorum. Bilimin, teknolojinin ve AR-GE’nin olmadığı yerde gelişim de olmaz. Bu sebeplerden dolayı gittiğim her yerde sağlıkla ilgili organizasyonlara çok önem verdik.”

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        “KENDİMİ BURADA ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin Avrupa’nın en güzel tesislerinden olduğunu ve bunu birçok kişinin de söylediğini vurgulayan Abdullah Avcı, “Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa’nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum” dedi.

        Avcı, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

        “Her şey çok hızlı değişiyor. Kendinize yatırım yapmaktan geri kalmayın. Kendinize yatırım yapıyorsanız hayat size her zaman fırsatlar verecektir. Eğitiminizi ve hayatınızı her zaman planlamalısınız. Plansız hareket ederseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden gününü, haftanı, ayını ve senelerinizi planlamalısınız.”

        Sempozyum sonunda KTÜ BAT Yönetimi tarafından teknik direktör Abdullah Avcı ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir’e plaket takdim edilirken, Avcı da Edin Visca’nın formasını hediye etti.

        ŞAMPİYONLUĞUN HİKAYESİNİ ANLATTI

        Öte yandan Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından 2021-2022 sezonunda kazanılan şampiyonluğun hikayesini anlattı. Avcı, "Biliyorsunuz 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile tarihin en erken şampiyonluklarından birine imza attık. Başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle içeriği dolu, bilgilendirici yorumlarla, teknik değerlendirmeler ve anılarla zaman zaman bir arada olmak istiyoruz. Sürdürülebilir başarı için her zaman çok çalışacağız. 10 Kasım 2020'de Trabzon'a ayak bastığım gün ve pandemi sürecinin devam ettiği ligin 8. maçı aslında arası da değil, sezon başıydı ama Trabzonspor'un tarihinde çok alışık olmadığı, düşme hattının bir üzerinde bir takım vardı ki orada kalmayacaktı. Muhakkak bir çıkış yapacaktı. Bu ligde çalışan bir teknik direktör olarak bir sene evvel de Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesinin teknik direktörlüğünü yapmıştım. Trabzonspor'un analizini iyi yaparak bir sezona başladık, şehrin beni tanıması benim şehri tanımam, sokaktaki insanlarla çok daha iyi iletişim kurmak, iyi bir dostluk yakalanması, karşılıklı çok güzel bir sevginin olması bize biraz o yol mesafesini daha iyi açtı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        "BU SENE BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK DEDİM"

        Trabzonspor'daki ilk toplantısında neler konuşulduğundan da bahseden Avcı, "'Trabzonspor için şampiyonluğu oynarlar diyorlar, Trabzonspor bu sene şampiyon olacak.' İlk toplantıda oyuncularla yaptığım ve verdiğim mesaj buydu. Yabancı oyuncularla telefonda da konuştuğumda net bir şekilde, 'Bu takım bu sene şampiyon olacak, bunun için önemli bir parça olun' diye transferde konuştuğum oyuncular vardı, hatta yerli oyunculardan ayrılmak isteyenler vardı. 'Siz bunun altyapısından yetiştiniz, bu duyguyu yaşamanız gerekiyor. Bu takım şampiyon olacak' diye net bir ifadeler kullanmıştım. Büyük takımlara karşı üstün başlıyorsun ve öz güvendeyiz. Bu geri dönüşler, bu büyük takımlardan kazandığın son dakika sonuçlar zaten şampiyonluk hikayesinin başladığını gösterir. Bizim de o süreç özellikle İstanbul'daki Beşiktaş maçı 95, Galatasaray 89. Bunlar şampiyonluk hikayeleridir. Hiç şüpheye düşmedim. aslında yani şöyle söyleyeyim; olacak ama bir an evvel olmasını istiyorsun. Bunun bir sürü örneklerini bu sene de yakın zamanda karşılığını verebiliriz. O senenin bir sene sonrasında da verebiliriz" açıklamasını yaptı.

        "ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunla ilgili yapılan eleştirilere ise, "Belki oyun olarak eleştirildi, hani dediler ki 'Trabzonspor böyle mi oynar? Yani hiçbir şey oynamıyor.' Son haftalara doğru, Fenerbahçe bugün oynayabiliyor mu? Galatasaray oynayabiliyor mu? Napoli seneler sonra aynı Trabzonspor gibi uzun süre, uzun bir puan farkıyla gitti ama sonlara doğru hep berabere kaldı ve kaybetti ama yine şampiyon oldu. Şampiyonluğa oynamak, bu stresi yaşamak kolay bir süreç değildir. Bir de bizim şehrimizin biliyorsunuz kaybedişler var, o kaybedişler bazen zaman zaman seneler evvel kaybettiklerin, şehrin dinamikleri bile o kaygıyı yaşayabiliyor. Ama ben sahanın içinde oyuncularla da bunu konuşarak hiçbir zaman bu kaygıya ne kendim girdim ne oyuncuyu sokmadım ama kolay değildir. Sahaya çıktığın zaman o performansı sergilemek kolay olmuyor" diyerek cevap verdi.

        "TÜM KUPALARI ALMIŞ TEKNİK ADAM OLARAK ANILMAK İSTİYORUM"

        Başarılı çalıştırıcı, bütün kupaları almış bir teknik adam olarak tarihe geçmek istediğini belirterek, "Bu tarihte tuşa bastığın zaman teknik ekip, futbolcular, başkan, yöneticiler yerine alacak. Bu gurur verici bir şey. Trabzon taraftarı veya sokaktaki insan sana çok mutlu hissettiriyor, saygı gösteriyor. Yani yaşadığın şeyi bazen içinde olduğun zaman fark edemiyorsun, sonra dışarıdan başka bir gözle baktığında ne kadar güzel duyguların, büyük bir başarının elde edildiğini, Anadolu'da bir şehrin nasıl mutlu olduğunu, onların mutluluğunun gözüne yansıması ve sana yansıtması beni son derece mutlu ediyor. Şu an itibarıyla da zaten Türkiye Kupası önemli hedeflerden bir tanesi. Trabzonspor tarihinde bütün kupaları Türkiye'deki kupaları almış bir teknik adam olarak anılmak, bir sonraki sene de anılmak ve devam etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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