Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Performansımızın çok altında kaldık - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Performansımızın çok altında kaldık

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor maçında performanslarının çok altında kaldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 23:02 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Performansımızın çok altında kaldık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

        Avcı, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Rakibin çok basit, sade ama çok güçlü bir oyunları var. Bizim maça gelmeden evvel, yanlış hatırlamıyorsam 11 maçın 7'sini içeride kazanmış, tek mağlubiyeti var. Oyunu basit ama doğru ve bunu şiddetli şekilde uygulayan bir takım. Direkt oyunları var ve özellikle burada ikinci topa yanaşmak, ondan sonrasında yapılacak ortalar, bir de rakip arkası şiddetli yapacağı koşullar vardı. Bu plan her maç böyle yani burada da dışarıda da oynadıklarında bunu kendi güçlü oyunlarını oynatıp bunu yansıtıyorlar. Biz buna özellikle oyunun başlangıcında doğru cevap veremedik. Penaltıdan yediğimiz golün arkasından da bizim gibi takıma yakışmayacağı bir organizasyon bozukluğundan dolayı yediğimiz bir gol oldu. Rakip 2-0 öne geçti. Sonrasında tam oyuna tutunacakken golü de bulduk. Kornerden bu sefer kendi kalemize attığımız gol, 3-1 mağlup duruma düştük devreye girerken. Olabilir mi? Olabilir. Geçen haftada iki farklı mağlup duruma düşmüştük. İkinci yarıda daha doğru oyun oynamamız gerekiyordu. Topa sahip miyiz? Evet topa sahibiz. Bunu da bekliyorduk zaten ama bunu beklerken bu oyunu oynarken özellikle oyuna genişlik verip sayısal olarak fazla girdiğimiz ceza sahasında paslar veya kısa ortalar yapmamız gerekiyordu. Rakibi böyle çözecektik, rakibin de baskı şiddeti düşecekti. Zaman zaman bunu dedik ama sonuçlandıramadık. Oyunun başından sonuna kadar net bir şekilde bireysel performanslarımız hem de oyun performansımızın çok altında kaldık ve hiç doğru ve şık olmadı" dedi.

        "RAKİP ÇOK İSTEDİ"

        Lig ve kupadaki durumlarını da değerlendiren Avcı, "Üçüncülük anlamında lige baktığında haftaya başlarken birine 6 puan, birine 7 puan önde girdik. Rakibin bir tanesinin kazanması puan farkının 4 puanına düşmesi bu bizi yukarıya doğru çekmesi gerekirken aşağıya doğru gitti. Konsantrasyon bozuktu. Oyunun her anı doğru oynamadık. Futbolda bazen kaybedersin. Ama oyunu doğru oynamaya çalışırsın ama kaybedebilirsin. Çünkü karşında da bir rakip vardır. Rakip bugün çok istedi. Fiziksel olarak bizden daha fazla mücadele etti. Daha fazla temas yaptı. Daha fazla sertlik yaptı ki normal. Biz buna hem sertlikle hem mücadeleyle doğru cevap veremedik. Onun için rakibimizi tebrik ediyoruz. Samsun stadı çok güzel bir ortam. Samsun bir futbolcu yeri geçmişiyle, tarihiyle stadyumuyla ilk defa geldim. Yapanların emeğine sağlık. Ama şunu da belirtmek istiyorum futbol bir iyileştirme gücü olan güzel bir oyundur. Bu sadece burayla alakalı değil genel olarak söylüyorum. Dilimizi üslubumuzu değiştirmediğimiz sürece gönlümüzü dönüştüremeyeceğiz. Sonunda ölüm yoktur, kalım yoktur, savaş yoktur. Mücadele vardır. Onun için bu bir ölüm kalım maçı değildir. Bu tarihte oynanmıştır, oynanmaya da devam edecektir müsabakalar. Lütfen bu oyuna böyle bakalım. Rakibimizi yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim adımıza 4 gün sonra, çarşamba günü bir adım kaldı, finale oynayacağımız kupa maçımız var. İstanbul'da oynayacağız. Şimdi buradan ne çıkartacağız? Bir sürü olumsuzluğun olduğu oyun anlamında ve performans anlamında bunu kaldırıp konsantrasyonumuz daha yüksek, doğru bir oyunla Karagümrük maçına hazırlanıp ligde de bundan sonra kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şırnak'ı sel vurdu
        Şırnak'ı sel vurdu
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Habertürk Anasayfa