Samsunspor - Trabzonspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynana Karadeniz derbisini Samsunspor kazandı. Kırmızı-beyazlılara üç puanı getiren golleri Taylan Antalyalı, Mouandilmadji ve Fernandez (k.k.) kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü Bardhi'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Samsunspor, dolu tribünler önünde oynadığı karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Mouandilmadji ve 36. dakikada Fernandez (kendi kalesine) kaydetti.
Bordo-mavililerin maçtaki tek golü 32. dakikada Enis Bardhi'den geldi.
SAMSUNSPOR'DA 5 MAÇLIK HASRET BİTTİ!
Ligde 5 maç sonra kazanan Samsunspor puanını 42'ye yükseltip düşme hattından uzaklaştı.
Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise ligde 2 maç sonra kaybederken, 58 puanda kaldı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.
32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.
36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.
44. dakikada Enis Bardhi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Trabzonspor'un atağında Pepe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
74. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk kale çizgisi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.
88. dakikada Samsunspor'un ceza sahası çizgisi üzerinden kazandığı serbest atışı Holse kullandı. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top oyun alanına geri döndü.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 61 Yunus Emre Çift), Alim Öztürk (Dk. 61 Schindler), Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 82 Osman Çelik), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 82 Tait), Raman (Dk. 67 Muja), Holse, Moundilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Baniya, Meunier, Umut Güneş (Dk. 70 Fountas), Mendy, Enis Bardhi, Pepe (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 60 Visca), Onuachu (Dk. 70 Enis Destan)
Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Enis Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Benasser, Dk. 58 Alim Öztürk, Dk, 69 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Schindler, Dk. 85 Osman Çelik (Yılport Samsunspor), Dk. 65 Evren Eren Elmalı, Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)